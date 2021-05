Nach 100 Tagen spricht Joe Biden die Wahrheit aus: Reduzierung der US-Emissionen wird keine Rolle spielen

*Eine gemeinsame Sitzung des Kongresses der Vereinigten Staaten ist eine Versammlung von Mitgliedern der beiden Kammern des Zweikammer-Gesetzgebers der Bundesregierung der Vereinigten Staaten: des Senats und des Repräsentantenhauses.

Im Fox Artikel wird festgestellt:

Laut einer Niederschrift der New York Times äußerte der Präsident:„ Die Vereinigten Staaten verursachen, wie Sie alle wissen, weniger als 15 Prozent der Kohlenstoffemissionen. Der Rest der Welt macht 85 Prozent aus. Deshalb habe ich mich verpflichtet, dem Pariser Abkommen wieder beizutreten, denn wenn wir alles perfekt machen, wird es keine Rolle spielen. ”

https://www.nytimes.com/2021/04/29/us/politics/joe-biden-speech-transcript.html

Etwa nach zwei-Drittel, hier das Original:

Look, the climate crisis is not our fight alone. It’s a global fight. The United States accounts, as all of you know, for less than 15 percent of carbon emissions. The rest of the world accounts for 85 percent. That’s why I kept my commitment to rejoin the Paris Accord, because if we do everything perfectly, it’s not going to matter. I kept my commitment to convene a climate summit right here in America with all the major economies of the world: China, Russia, India, European Union. I said I would do it in my first hundred days.