Greta Thunberg nun auch bei CNN in der Talk-show Runde über Corona vorgesehen

DAVID KRAYDEN, 14. Mai 2020

CNN wirbt für eine Diskussionsrunde „Thursday night town hall “ (Diskussionrunde im virtuellem Rathaus), diesmal zum Thema Coronavirus und stellt die 17-jährige schwedische Aktivisten für den Klimawandel als eine der Teilnehmer in der Expertengruppe vor.

Der frühere amtierende CDC*-Direktor Richard Besser, die ehemalige Gesundheitsministerin Kathleen Sebelius und die Aktivistin Greta Thunberg treffen sich mit @AndersonCooper & @DrSanjayGupta zu einer Live-Sendung #CNNTownHall Coronavirus – Fakten und Ängste, Donnerstag um 20 Uhr ET

*[Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ~ ähnlich dem Robert-Koch-Institut]

Hier der Link zum Interview Anderson Cooper – Greta Thunberg:

https://twitter.com/i/status/1261122735805251584

“ … die Menschen erkennen, dass wir …. auf Wissenschaftler und Experten hören sollten…“

Schlagzeilen auf der New York Post

Greta Thunberg wurde zu CNNs Experten-Coronavirus-Panel hinzugefügt, Twitter Kommentar-Sturm brach los

In einer bevorstehenden CNN-„ Thursday night’s town hall“ Talk-show über die Coronavirus-Pandemie wird die 17-jährige Greta Thunberg zusammen mit einer Gruppe medizinischer Experten anwesend sein.

[Am Anfang dieses Berichts finden Sie auch das im Aufmacherbild gezeigte Video]

https://nypost.com/2020/05/13/greta-thunberg-added-to-cnn-expert-covid-19-panel-twitter-erupts/

Die Ankündigung löste sofort eine Runde ätzender Witze und Kritik aus, die in Frage stellten, warum CNN Greta Thunberg – der es an medizinischen oder gesundheitlichen Qualifikationen mangelt – in die Show bringen würde.

(RELATED: Local Pastor Of Swedish Church Claims Jesus Christ Appointed Great Thunberg As His ‘Successor’) (Zum Thema: Der örtliche Pastor einer schwedischen Kirche in Malmö behauptet, Jesus Christus habe die große Thunberg zu seinem „Nachfolger“ ernannt)

Original auf Twitter Pastor Locke

Sie wollen mich wohl veralbern. Also ist Greta jetzt eine Covid-Spezialistin? Die Sendung sollte nicht als Fakten und Ängste bezeichnet werden. Es sollte Lügner und Wahnsinnige genannt werden.

Anderson Cooper verteidigte CNN am Donnerstagabend, weil die 17-jährige Greta Thunberg zusammen mit einer Reihe von Coronavirus-Experten in einem Netzwerk-Rathaus aufgetreten war.

Cooper rationalisierte Thunbergs Auftritt in einem langen Monolog nach der Sendung und zielte auf die „falsche Online-Empörungsmaschine“ ab, die die falsche Erzählung hervorbrachte, dass Thunberg selbst als Expertin für öffentliche Gesundheit in der Sendung auftreten sollte.

„Anscheinend hat jemand auf Twitter die erste Ankündigung gesehen“, sagte Cooper und bezog sich auf eine Anzeige, die für die Sendung „Thursday night’s town hall“ am Donnerstagabend wirbt. Er war empört und behauptete, wir hätten Greta Thunberg als Expertin für ein Coronavirus-Panel mit anderen gebucht.“

Aber Cooper bemerkte einen späten Neuzugang in der Aufstellung am Donnerstag, den Kommissar der Major League Baseball, Rob Manfred, der insbesondere auch kein Experte für medizinische Gesundheit ist.

https://nypost.com/2020/05/15/anderson-cooper-defends-greta-thunbergs-town-hall-appearance/

Auch die Obamas sind stolz auf Greta

Original auf Twitter

Herzlichen Glückwunsch zur HBCU-Klasse 2020! [Football am College]. Michelle und ich sind so stolz auf dich. Wenn Du die Welt verändern willst, werden wir der Wind in Deinem Rücken sein. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Du erreichst. (Im Original auf Obamas Antwort klicken, das ist der Link zur Video Ansprache an Greta)

Thunbergs Name erreichte am Mittwochnachmittag den Top-Trend auf Twitter, berichtete die New York Post, als Fans und Gegner über die Weisheit stritten, die stets provokative Aktivistin in die Talkshow aufzunehmen.

Thunberg, die 2019 zur Person des Jahres von TIME ernannt wurde, hat die Fracas* bis Donnerstagmorgen nicht kommentiert.

[FRACAS – eigentlich “Failure reporting, analysis, and corrective action system” = „System zur Meldung, Analyse und Korrektur von Fehlern“, Management Tool in Prozessen und Projekten.

Hier als Wortspiel wohl eher mit „ buntem sprachlichen Treiben, Missverständnissen im Milieu und totalem Chaos“ anzudenken, auf Linguee.de, der Übersetzer]

Die schwedische Schülerin machte sich bei einigen beliebt und entfremdete andere, als sie in ihrer Rede den Vereinten Nationen im vergangenen Jahr einen strengen Verweis erteilte: „Meine Botschaft ist, dass wir Sie beobachten werden“, warnte Thunberg den Saal voller Weltführer. „Ihr alle kommt zu uns jungen Leuten, der Hoffnung wegen, wie könnt ihr es wagen? Du hast meine Träume und meine Kindheit mit deinen leeren Worten gestohlen und doch bin ich einer der Glücklichen… “

Präsident Donald Trump hat vorgeschlagen, das Greta Thunberg psychologische Hilfe zur Bewältigung ihrer Wutanfälle bekommt.

https://dailycaller.com/2020/05/14/teenage-climate-change-activist-greta-thunberg-expert-cnn-covid-19-coronavirus-town-hall/

Nachsatz:

Greta Thunberg sagt, es sei „äußerst wahrscheinlich“, dass sie an Coronavirus leidet

Greta Thunberg sagte am Dienstag, es sei „äußerst wahrscheinlich“, dass sie sich kürzlich bei einem Ausflug nach Europa mit COVID-19 infiziert habe – aber „im Grunde genommen erholt hat“.

Die 17-jährige schwedische Klimaaktivistin sagte, sowohl sie als auch ihr Vater, der sie auf der Brüsseler Etappe ihrer Reise begleitete, hätten Symptome im Zusammenhang mit Coronavirus erfahren.

„Ich fühlte mich müde, hatte Schauer, Halsschmerzen und hustete. Mein Vater hatte die gleichen Symptome, aber viel intensiver und mit Fieber “, schrieb sie auf Instagram.

….

https://nypost.com/2020/03/24/greta-thunberg-says-its-extremely-likely-she-has-coronavirus/

Übersetzung und Zusammenstellung Andreas Demmig