Stefan Kämpfe

Mit 418,61 ppm wies die CO 2 -Konzentration am Mauna Loa (Hawaii) in diesem Frühling (März bis Mai 2021) die bislang höchste Konzentration in einem Frühling seit Beginn dieser Reihe im März 1958 auf. Mehr noch – diese Zunahme war, trotz des zweiten Corona-Frühlings mit Lockdowns und verminderter Wirtschaftsleistung in Folge, überdurchschnittlich.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Differenzen der CO 2 -Konzentrationen Frühling minus Frühling des Vorjahres seit 1989/90. Im Zeitraum 1990 bis 2020 stieg diese im Mittel um 1,97 ppm. Man beachte die überdurchschnittliche Zunahme in den Corona-Frühjahren 2020 mit 2,64 ppm und 2021 mit 2,44 ppm. Offenbar sind CO 2 -Einsparungsmaßnahmen nahezu wirkungslos. Man beachte ferner, dass die Zirkulationsverhältnisse, die Aktivität des Pflanzenwachstums, das Bodenleben, der Vulkanismus sowie die Meeresoberflächentemperaturen die CO 2 -Konzentrationen maßgeblich beeinflussen. Der relativ deutliche La Nina 2020/21 hat vermutlich eine noch stärkere Konzentrationszunahme verhindert.