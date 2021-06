Kältestes „Sommer“-Wochenende jemals in Atlantic City

Cap Allon

Vorbemerkung des Übersetzers: Als reine Kurznachricht ist diese Meldung bereits im jüngsten Kältereport Nr. 12 erwähnt worden. Es folgen jedoch einige Hintergrundinformationen, weshalb dieser Beitrag hier vollständig übersetzt wird.

Ende Vorbemerkung

Im Südosten New Jerseys herrschten am Memorial-Day-Wochenende rekordverdächtig niedrige Temperaturen. Der Atlantic City International Airport verzeichnete sowohl am Samstag als auch am Sonntag die niedrigsten jemals gemessenen Tageshöchsttemperaturen.

Wie pressofatlanticcity.com berichtet, entsprachen die Höchsttemperaturen von 12 Grad während des „megteorologischen Sommeranfangs“ den mittleren Werten für März und waren die kältesten, die in Wetterbüchern seit 1943 aufgezeichnet worden waren.

In der S. Farley Marina in Atlantic City [einem Freizeitzentrum] wurden am Samstag und Sonntag Tageshöchstwerte von nur 13 Grad gemessen.

Am Sonntag war auch ein neuer Tiefstwert aufgetreten in einer Reihe, die in der Marina bis ins Jahr 1874 zurückreicht.

Millville brach auch einen Rekord für die niedrigste Maximaltemperatur am Sonntag – das Thermometer kletterte auf nur 11 Grad.

Nach Recherchen von The Press of Atlantic City war es das kühlste Samstag- und Sonntagswochenende während der „Sommer“-Saison – die vom Freitag vor dem frühestmöglichen Memorial Day, dem 22. Mai, bis zum spätestmöglichen Labor Day, dem 7. September, für A.C. Airport und Millville reicht.

In den Vereinigten Staaten hat das Jahr bisher insgesamt 19.510 neue tägliche KÄLTE-Rekorde im Vergleich zu nur 15.291 für HITZE-Rekorde geliefert – und das laut den Alarmisten der NOAA mit ihrer Historie der Datenmanipulation.

Außerdem sind insgesamt 921 monatliche KÄLTE-Rekorde gefallen gegenüber nur 365 für die HITZE.

Und noch bezeichnender ist, dass in diesem Jahr insgesamt 222 KÄLTE-Rekorde gefallen sind, gegenüber nur einem für WÄRME.

Die leichte Erwärmung, die in den letzten Jahrzehnten beobachtet wurde, kann auf die hohe Sonnenaktivität zurückgeführt werden.

In den letzten Jahren ist die Sonnenaktivität jedoch (relativ) stark zurückgegangen, und jetzt, nach einer Verzögerung von etwa zehn Jahren, reagieren die globalen Temperaturen darauf.

Alle offiziellen Datensätze greifen die starke Abkühlung auf, die seit 2016 beobachtet wurde, denn im Gegensatz zur AGW-Theorie ist dies keine Fantasie, und wir können getrost reale Beobachtungen verwenden, um eine Abkühlung des Planeten zu unterstützen – es sind keine peinlichen, unlogischen Erklärungen notwendig.

Trends ändern sich (sorry IPCC).

Das Klima ist zyklisch, niemals linear (such dir ein anderes Steckenpferd, Greta).

Und es wird jetzt immer schwieriger für die Regierungsbehörden, die sich verstärkende globale Abkühlung zu verbergen/zu erklären. Die NOAA und die NASA haben alle Tricks der Datenfälschung, des Ignorierens von UHI und der Rosinenpickerei angewandt, die sie haben, aber ihre globalen Temperaturdaten zeigen immer noch eine deutliche ABKÜHLUNG.

Die beiden Diagramme unten zeigen den berechneten linearen jährlichen globalen Temperaturtrend für die letzten 5, 10, 20, 30, 50, 70 oder 100 Jahre, mit freundlicher Genehmigung von climate4you.com.

Das erste Diagramm zeigt die Satelliten-Temperaturtrends für die am häufigsten zitierten UAH- und RSS-Datensätze:

Die zweite Grafik zeigt die Oberflächentemperaturaufzeichnung für GISS, NCDC und HadCRUT4:

Beachten Sie den starken Abkühlungstrend, der von allen fünf Datensätzen in den letzten fünf Jahren beobachtet wurde.

Beachten Sie auch den Unterschied zwischen satelliten- und oberflächenbasierten Temperaturen, wobei die zuverlässigeren Satelliten einen größeren Temperaturrückgang anzeigen.

Das Diagramm unten zeigt den für die letzten 5 Jahre berechneten Trend:



Eindeutig ist erkennbar, dass die mittlere Temperatur der Erde während der letzten paar Monate im Sinkflug begriffen ist.

Weitere Details gibt es hier.

Link: https://electroverse.net/coldest-summer-weekend-on-record-in-atlantic-city/

Übersetzt von Chris Frey EIKE