XR-Sprecherin über Klimaskeptiker: „Ich denke, daß das Fernsehen gar keinen Platz bieten sollte für so unfundierte Meinungen.“

von AR Göhring

Die Münchener Runde des Bayerischen Rundfunks ist eine Institution der Talkshows. Am 12. Mai trafen sich Politiker, Aktivisten und Ökonomen zum Thema „Klimaschutz in Bayern: Um welchen Preis?“. Inhalt wie in der ARD gewohnt – allerdings forderte die Chefin von „Extinction Rebellion“ gleich zwei mal, daß die öffentlich geäußerten Ansichten des AfD-Vertreters verboten gehören.