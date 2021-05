Wie wird der Sommer 2021 – mehr Fragen als Antworten

Sehr wider­sprüchliche Prognose­signale

Stefan Kämpfe

Wie immer zum meteorologischen Sommerbeginn stellt sich die Frage nach dem Witterungsverlauf in den Urlaubsmonaten. Sie kann leider nicht seriös beantwortet werden, denn Langfristprognosen sind trotz aller wissenschaftlich-technischen Fortschritte unmöglich, und die Vorwitterung 2021 verlief doch sehr ungewöhnlich. Trotzdem deutet sich schon vage ein nicht ganz so warmer Sommer, wie wir ihn in den Vorjahren hatten, an.