Es besteht die Chance, dass Frankreich das Pariser Klima-Abkommen im Jahr 2022 verlässt

Andreas Demmig

Marine Le Pen, die den Klimawandel einst als „neue Religion des Bobo“ (böhmische Bourgeoisie) bezeichnete, hat eine echte Chance, 2022 die nächste französische Präsidentin zu werden.

In Umfragen steigt die Zustimmung für Marine Le Pen,

französische Wahlen sind im Jahr 2022

Marine Le Pen ist die Vorsitzende als rechts eingeschätzten französische Rassemblement National Partei und baut Ihre Chancen weiter aus, die erste Runde der Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr zu gewinnen – laut einer veröffentlichten-ifop-fiducial Umfrage.

In der ersten Runde würde sie in sechs von zehn Szenarien an erster Stelle stehen, wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären. Bislang würde sie dann in der zweiten Runde für die beiden besten Kandidaten geschlagen werden, in einer Stichwahl mit 46% gegenüber 54% für Präsident Emmanuel Macron.

Diese Ergebnisse zeigen sowohl die Schwierigkeiten von Präsident Emmanuel Macron im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise, als auch die zunehmende Akzeptanz einer in der [ehemals?] bürgerlichen Mitte angesiedelten Partei. Noch ist es ein Jahr hin bis zur französischen Präsidentschaftswahl, die in zwei Runden stattfinden. Zunächst werden die beiden stärksten Kandidaten ermittelt, die es dann zur zweiten Runde schaffen. Es wird weitere Interviews, Rededuelle geben, um dann in einer Stichwahl den Sieger zu ermitteln. Gegner von Marine Le Pen wird mit ziemlicher Sicherheit Macron sein – es könnte allerdings es auch ein anderen Kandidat des Establishments sein.

Marine Le Pen hat sich von ihrem als rechtsextrem bezeichneten Vater losgesagt. Die Partei hat sich von Front National nun in Rassemblement National umbenannt (~ Sammlungsbewegung). Frau Le Pen hält nichts vom Pariser Klimaabkommen.

Selbst Präsident Macron nimmt das Pariser Abkommen nicht ernst – im Februar dieses Jahres entschied ein französisches Gericht, dass Frankreich seine Zusagen zum Pariser Abkommens nicht erfüllt.

Präsident Macron kämpft darum, die Wähler auf seine Seite zu ziehen. Er ordnete am 3. April eine landesweite Sperrung wegen Corona an, nachdem er diese Entscheidung wochenlang zurückgedrängt hatte. Laut einer Umfrage von Elabe, [Bloomberg, Bezahlsperre], fiel die Zustimmung zu ihm bei den Befragten Anfang April um einen Punkt auf 33%. Elabe sagte, 63% der Befragten haben kein Vertrauen mehr in Macron, 3 Punkte mehr als bei der vorherigen Umfrage.

Zwei weitere potenzielle Rivalen sind der frühere Gesundheitsminister und Präsident der nördlichen Arbeiterklasse von Hauts-de-France, Xavier Bertrand [Link T-online] sowie die Präsidentin der Pariser Region, Valerie Pecresse. Bei den letzten Wahlen gewann sie gegen Le Pen.

Damit werden die Wahlen in Frankreich 2022 sehr spannend sein. Falls Le Pen zur Präsidentin gewählt wird und wenn sie das Pariser Abkommen zerreißt, könnte US-Vizepräsidentin Harris in der köstlichen Lage sein, sich zu einem Klimaabkommen zu verpflichten, das sogar im Gastland abgelehnt wird.

Gefunden über

https://wattsupwiththat.com/2021/04/12/will-france-leave-the-paris-agreement-in-2022/

Übersetzt durch Andreas Demmig

Um ein erlaubtes Aufmacherbild von Marine Le Pen zu finden, habe ich mit ihrem Namen nach der Webseite ihrer Partei gesucht. Das hat sich dann hingezogen, denn selbst unterschiedliche Suchmaschinen verweisen auf den ersten paar Seiten alle auf Wikipedia [rechtsextreme oder rechtsextremistische Person / Partei o.ä] oder auf gleichlautende Beiträge in den MSM.

Ich fand keine Nachrichten, dass Mitglieder oder Anhänger ihrer Partei „Rassemblement National“ an Sachbeschädigungen oder gar Angriffen auf Sachen und Politiker beteiligt waren – nur das Gegenteil, hier durch Antifa. Damit ist diese Partei wohl in einer Reihe mit AfD, FPÖ und SVP zu sehen, die alle als rääächte Schmuddelkinder verleumdet werden.

Hier die Webseite der https://rassemblementnational.fr