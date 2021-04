Mogelpackung CO2-Steuer? Abwanderungsfähige Unternehmen könnten geschützt werden

von AR Göhring

Merkels CO2-Steuer, die noch weiter steigen wird, wird die Produkte energie-intensiver Unternehmen so teuer machen, daß sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Die Firmen können fast nicht anders handeln, als ihren Firmensitz ins Ausland zu verlegen; am besten außer Merkels oder vdLeyens Reichweite in ein Nicht-EU-Land.