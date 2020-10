„Vom Menschen verursachte“ globale Erwärmung ist ein Betrug seitens der UN, genau wie COVID

Dr. Roger Higgs

„Was habe ich hinsichtlich dieses Betrugs getan? Ich habe ihn offen angesprochen, womit ich mich ins Abseits vom Mainstream befördert habe. Aber mein Gewissen ließ mir keine andere Wahl!“

Änderung von Klima und Meeresspiegel durch die Sonne, nicht durch CO 2

Mein Ziel: Die Wahrheit über diese Änderungen bekannt zu machen – nebst den Auswirkungen menschlicher Aktivitäten, so es diese überhaupt gibt.

Dies steht im Gegensatz zu dem opportunistischen neuen Bereich der „Klimawissenschaft“, in welchem hauptsächlich Computermodellierer arbeiten, die nur die letzten 150 Jahre studiert haben (Hervorhebung hinzugefügt) und deren Karrieren vom Glauben der Öffentlichkeit abhängen, dass die gegenwärtige Erwärmung durch das vom Menschen verursachte CO 2 und nicht durch den größten Aktivitäts-Anstieg unserer Sonne in 10.000 Jahren zwischen 1937 und 2004 verursacht wurde.

WER BIN ICH? Ein 66-jähriger unabhängiger Geologe (Sedimentologe) mit einem Doktortitel in Geologie (Universität Oxford 1982-86) und 35 Jahren weltweiter geologischer Beratungserfahrung.

Ich befinde mich jetzt im 5. Jahr meiner unbezahlten, selbstfinanzierten (und daher unvoreingenommenen) Vollzeit-Literaturrecherche, die ALLE wissenschaftlichen Aspekte des Klimawandels integriert, einschließlich Geologie, Geophysik, Archäologie, Ozeanographie, Meteorologie, Glaziologie, Astrophysik, Paläoklimatologie und „Klimawissenschaft“ (hauptsächlich Computermodellierung des Klimas, mit einem starken Interesse (Erhaltung des Arbeitsplatzes & Publikationsgeschichte) daran, dem CO 2 die Schuld zu geben).

Ich begann diese Suche nach der Klimawahrheit im Jahr 2015 in der Erwartung, zu überprüfen, was der IPCC, die Medien und Regierungen über CO 2 als vermeintlichen „Schadstoff“ sagten (schrien).

Wie sehr ich falsch gelegen habe

Mein ResearchGate-Projekt umfasst etwa 30 kurze und leicht verständliche Beiträge, meist ‚Technische Anmerkungen‘ (in der Regel 1 bis 5 PDF-Folien, die sich mit einem Laptop betrachten und projizieren lassen) und einseitige Konferenz-Abstracts, die sich über die Jahre 2016-2020 erstrecken. In der Regel füge ich alle paar Wochen einen neuen Beitrag hinzu. Diese Beiträge fassen meine bisherigen Schlussfolgerungen und Vorhersagen zusammen.

MEINE HOFFNUNG bei der Wahl des prestigeträchtigen und unpolitischen ResearchGate als Plattform für meine Klimabeiträge ist es, andere Wissenschaftler (ORDENTLICHE, unparteiische Wissenschaftler ohne Eigeninteressen) zu informieren, insbesondere Hochschullehrer, die dann die Aufgabe übernehmen werden, der breiten Öffentlichkeit zu erklären, dass sie und ihre Kinder jahrzehntelang falsch informiert wurden: Tatsächlich hat die globale Erwärmung nichts mit CO 2 zu tun; und die ‚97% der Wissenschaftler‘, die behaupten, dass ‚die Wissenschaft geregelt ist‘, sind nur KLIMAwissenschaftler.

Das Klima hat sich IMMER verändert; fragen Sie jeden Geologen. Das Klima wird von drei Faktoren gesteuert: Die Eigenschaften der Erdumlaufbahn (Milankovitch), die Variationen der Sonne (Svensmark) und in geringem Maße kurzfristig durch Mega-Vulkanausbrüche. Der Mensch kann NICHTS gegen das Klima unternehmen.

Die vom Menschen verursachte globale Erwärmung in 500 Worten, von einem Geologen … hier:

https://www.researchgate.net/publication/341622566_IPCC_three_pillars_of_man-made_global_warming_collapsed (PDF)

Link: https://www.iceagenow.info/man-made-global-warming-is-a-united-nations-fraud-like-covid-says-geologist/

Übersetzt von Chris Frey EIKE