Offener Brief von Ärzten und Gesundheits-Experten an alle belgischen Behörden und alle belgischen Medien

[Vorbemerkung des Übersetzers: Hier folgt die Übersetzung der Zusammenfassung des sehr umfangreichen Briefes. Letzterer ist unten verlinkt. – Ende Vorbemerkung]

Der Brief wurde bislang [bis 23. September] von 435 Ärzten, 1439 medinizischen Experten und 9901 Bürgern unterschrieben: