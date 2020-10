FridaysForFuture und Globaler Klimastreik: Aktivisten mögen keine kritischen Fragen

(AR Göhring)

Der Youtube-Kanal “Große Freiheit TV“ besuchte am Freitag den „Globalen Klimastreik“ von FFF in Hamburg und befragte die Teilnehmer. Ein Ordner kannte den Reporter schon und versuchte, ihn zu behindern, indem er die Teilnehmer über den „Nazi“ (etc.) aufklärte.