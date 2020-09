Neuer Klima-Film enthüllt die wahre Agenda hinter dem Green New Deal und dem Paris-Abkommen

Craig Rucker

Endlich ist es soweit. Die Klimawandel-Debatte dürfte in den Grundfesten erbeben, wird doch der neue Skeptiker-Film Climate Hustle 2: The Rise of the Climate Monarchy [etwa: Climate Hustle 2: Der Aufstieg der Klima-Monarchie] am 24. September 2020 um 20 Uhr lokaler Zeit weltweit veröffentlicht.

Der Film sollte am 21. April 2020 in über 750 Kinos in den USA und Kanada gezeigt werden, doch dann traten die COVID-Sperren in Kraft, und der Film wurde jetzt auf den 24. September verschoben, um weltweit online veröffentlicht zu werden.

Der Film ist die Fortsetzung des Kinoerfolgs Climate Hustle, der 2016 in 400 Kinos landesweit und in Kanada veröffentlicht wurde. Der Film beleuchtet die Heuchelei Hollywoods, die finanzielle Korruption des Klimas, die Voreingenommenheit der Medien, die Indoktrination von Kindern im Klassenzimmer, die politische Korrektheit und zieht den Vorhang vor dem massiven Establishment der globalen Erwärmung zurück.

Der Film zeigt die Berichterstattung von Marc Morano, der laut einer Studie der Zeitschrift Nature aus dem Jahr 2019 in den Medien auf Platz eins der „Klima-Contras“ steht. Der Film 2020 Climate Hustle 2 wird eine zentrale Kraft sein, da sich die Wahlen im Jahr 2020 zu einem nationalen Referendum über die Zukunft der USA bezüglich des Green New Deal und der Teilnahme am Pariser Klimapakt der UNO entwickeln.

„Versuchen sie, das Klima zu steuern oder Sie?“

Climate Hustle 2 nimmt kein Blatt vor den Mund und trifft den Kern des Green New Deal und des Pariser Klimapakts der UNO. Er legt die Motive hinter der Klima-Agenda offen. Der Film zeigt prominente Wissenschaftler und Politikexperten, die erklären, wie es bei der Agenda zur Kontrolle des Klimas darum geht, SIE zu kontrollieren.

Es ist ein Film, den Al Gore, die AOC und die Vereinten Nationen Sie NICHT sehen lassen wollen.

Der national bekannte Kolumnist Cal Thomas: „Kein Film entlarvt den Glauben des Klimakults besser als Climate Hustle 2. Und er tut es mit Fakten!“

Filmkritiker Christian Toto von HollywoodinToto.com: „Climate Hustle 2 wird zweifellos der subversivste Film des Jahres sein“.

Kevin Mooney, ein Enthüllungsreporter von The Daily Signal: „Climate Hustle 2 basiert auf der detaillierten Untersuchung aktueller wissenschaftlicher Forschung, die alarmistische Theorien hinter dem Green New Deal entlarvt, und erweitert sie.

Michelle Stirling von Friends of Science Society: „;Wir befinden uns in einem Kampf für Freiheit‘ ist die ultimative Botschaft des Films.“

Der Film porträtiert Vaclav Klaus, den ehemaligen Präsidenten der Tschechischen Republik, der unter sowjetischer Herrschaft in seinem Land lebte. „Die grüne Agenda und die umweltpolitische Agenda und die Kampfklima-Agenda versuchen, die Existenz des Systems der freien Marktwirtschaft, für das wir in der kommunistischen Ära Jahrzehnte lang gekämpft und von dem wir geträumt haben, im Grunde zu stoppen“, erklärt Klaus im Film. „Sie wollen es diktieren, kontrollieren, regulieren, von oben herab lenken“, fügt er hinzu.

Der Film legt die Klima-Behauptungen und „Lösungen“ dar und zerschlägt sie mit Klimaexperten wie dem Klimatologen Dr. Tim Ball, Greenpeace-Mitbegründer Dr. Patrick Moore, dem MIT-Klimaforscher Dr. Richard Lindzen, dem Klimatologen Dr. David Legates, dem Nobelpreisträger Dr. Ivar Giaever, dem Geologen Dr. Robert Giegengack und vielen anderen.

Der Film enthält ein Exposé über den Green New Deal von AOC [= Alexandria Ocasio-Cortez, US-Senatorin] und was wirklich hinter dem Plan steckt. Der Film entlarvt auch die Energie- und Klima-Behauptungen von AOC und ihren Unterstützern.

