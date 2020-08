Zwei sehr verschiedene Sommertage im Vergleich – was lehrt uns das?

Stefan Kämpfe

Der Sommer 2020 zeichnete sich bislang durch einen Mix aus warmen und kühlen Tagen aus. Weder Hitzeliebhaber und Sonnenanbeter noch Landwirte und Gärtner werden mit diesem Durchschnitts-Sommer so recht zufrieden sein. Ersteren war er zu kühl; Letzteren fehlte ausreichender Regen. Doch dieser Sommer bot auch die Chance, einmal kritisch über die angeblich durch immer mehr CO 2 verursachte Klimaerwärmung nachzudenken. Um Zweifel zu wecken, benötigt man nicht einmal fundierte Fachkenntnisse in Strahlungsphysik – ein Blick auf die Witterungsabläufe zweier sehr unterschiedlicher Juli-Tage und die deutschlandweite Temperaturverteilung im Juli reicht schon aus.

Trüb, herbstlich kühl oder sonnig und warm – zwei Juli-Tage im Vergleich

Im Juli 2020 schwankte die atmosphärische CO 2 -Konzentration nur zwischen etwa 410 und 416 ppm (Quelle: Amerik. Wetterdienst NOAA) – viel zu wenig, um die enormen, in Deutschland beobachteten Temperaturunterschiede erklären zu können. Aber auch die Erklärung, wir würden den gemäßigten Sommer 2020 der Corona-Krise verdanken, weil viel weniger CO 2 emittiert wurde, ist falsch! Denn ungeachtet der schwersten Rezession seit 1929 steigen sie ungebremst weiter (im Juni 2020 um 2,47ppm gegenüber dem Juni 2019, im Juli, dessen Werte noch nicht vollständig vorliegen, dürfte sich das in ähnlicher Größenordnung bewegen). Was unser Wetter (und damit langfristig unser Klima) wirklich beeinflusst, zeigt ein Vergleich zweier sehr unterschiedlicher Juli-Tage an der DWD-Station Erfurt/Weimar in Thüringen:

Deutliches Süd-Nord-Gefälle der Juli-Witterung 2020

Während dieser Juli nahe der Meeresküsten sonnenscheinarm, niederschlagsreich und kühl war, zeigte sich südöstlich einer Linie, die etwa von der Kölner Bucht zum Oderbruch verlief, häufig die Sonne, und trotz einiger empfindlich kühler Nächte mit vereinzelten Boden- und ganz vereinzelten Luftfrösten verlief er, gemessen am CLINO-Wert 1981 bis 2010, temperaturnormal, teils, besonders im Südwesten, auch etwas zu warm:

Niemand wird ernsthaft annehmen, die CO 2 -Konzentration sei im Norden wesentlich geringer als im Süden gewesen – und habe so die Kühle im Norden bewirkt. Tatsächlich war es ganz wesentlich die unterschiedliche Sonnenscheindauer, welche das Temperaturgefälle verursachte:

Und was für den Juli gilt, das gilt auch für den gesamten Sommer. Je sonniger, desto wärmer fällt er aus:

Die Beispiele aus dem Juli 2020 sind natürlich nur Wetter und nicht Klima – aber sie sind sehr typisch. Bewölkungsverhältnisse, Sonnenscheindauer, Großwetterlagen und Luftmassen bestimmen im Wesentlichen das Temperaturniveau unserer Sommer – nicht die steigende CO 2 -Konzentration.