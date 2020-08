Der Schrecken der absoluten Zahlen angeblicher Coronaopfer

Beispiele:

Politik (National & Supranational) um eigene Fehler zu verschleiern, um die Bevölkerung gefügig zu machen

Medizinwirtschaft (z. B. Testindustrie), um richtig Kohle zu scheffeln

Mit Hilfe absoluter Zahlen wird der Angstlevel in der Bevölkerung hoch gehalten. Vollkommen unsinnige Regelungen (Maskenpflicht, Tests in´ s bei Menschen ohne Symptome usw.) werden von Mehrheiten akzeptiert, die, wüssten sie um die tatsächlichen Zusammenhänge, wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen würden.

Hier und heute eine Einordnung der wichtigsten Parameter der Krise. Es zeigt sich, dass Corona in der Gesamtschau seinen Schrecken verliert. Es ist eine ganz normale Viruserkrankung, von der die allermeisten Menschen genesen, an der manche – je nach Lage der Körperabwehrkräfte – schwer erkranken, und wenige Menschen, meist alt und krank, sterben. Wie an vielen anderen Krankheiten auch. Corona hat durchaus kein Sterbealleinstellungsmerkmal. Allerdings ist die sogenannte Pandemie dazu geeignet massive Kollateralschäden zu verursachen. Wie man mittlerweile ab und zu hört, liest und sieht. Mit dem wirtschaftlichen Niedergang der westlichen Welt gehen starke Vermögens- Einkommens- und Arbeitsplatzverluste einher, die vor allem auch die „einfachen“ Menschen betreffen. Corona – in Wahrheit ein Popanz – hat die Gesellschaften fest im Griff. Wird sich nicht bald etwas in Richtung „Normalisierung = Corona ist eine ganz normale Krankheit“ ändern, wird es ein unsagbares Desaster geben.

1. Sterberaten*

1,91% aller Toten weltweit sind Corona-Tote

Corona-Tote weltweit: 676.835

Tote gesamt weltweit: 35.378.361

13,4% der Menschen, die an Atemwegserkrankungen verstorben sind, waren positiv auf SARS-CoV-2 getestet

Corona-Tote weltweit: 676.835

Tote Atemwegserkrankungen weltweit: 5.049.200

Quellen:

2. Erkrankungen

Aktuelle Fälle Corona weltweit: 5.863.225

davon milde Fälle: 5.796.891 (98,87%)

davon schwere Fälle: 66.334 (1,13%)

Aktuelle Fälle Deutschland: 8.432 (0,01% der Bevölkerung)

davon milde Fälle: 8.171 (96,90% der aktuellen Fälle)

davon schwere Fälle: 261 (3,10% der aktuellen Fälle)

Aktuelle Fälle USA: 2.194.735 (0,66% der Bevölkerung)

davon milde Fälle: 2.175.952 (99,14% der aktuellen Fälle)

davon schwere Fälle: 18.783 (0,86% der aktuellen Fälle)

Insbesondere das Beispiel USA zeigt die tendenziöse, hochgejazzte Berichterstattung und Bewertung in Medien/Politik. Die Damen und Herren sollten sich in Grund und Boden schämen.

Quellen:

Welt:

Deutschland:

USA:

3. Intensivbehandlungen Deutschland

Intensivbetten gesamt: 33.367

davon Low care: 9.270 (Beatmung mit Maske)

9.270 (Beatmung mit Maske) davon High care: 23.343 (Beatmung mit Tubus)

23.343 (Beatmung mit Tubus) davon ECMO: 754 Herz-Lungen-Maschine

______________

Low care belegt: 6.452

6.452 High care belegt: 15.098

15.098 ECMO belegt: 148

______________

davon Low care wg. Corona: 134 (2,07% der Belegung Low Care)

134 (2,07% der Belegung Low Care) davon High care wg. Corona: 132 (0,87% der Belegung High Care)

Die Differenz (5) zu den 261 schweren Fällen in Deutschland oben ist der Übertragungszeit geschuldet.

Quelle:

Quelle & mehr Infos zum Intensivregister: Hier klicken

____________________________

*Dynamische Quelle Worldometer: Hier klicken

*Dynamische Quelle Countrymeters: Hier klicken

____________________________

Die Datengrundlage aller Quellen: 30/31. Juli 2020