Datteln 4 ging gestern mit dem Regelbetrieb ans Netz

Prof. Dr.-Ing. Helmut Alt

Mail an WDR 5 Sendung gestern um 7:10 Uhr Gespräch mit Stefan Lauscher, Landespolitischer Sprecher des WDR 5 in Düsseldorf.

In dem Gespräch mit Stefan Lauscher des WDR 5 wurde die Unkenntnis von Herrn Lauscher über die physikalischen Gegebenheiten und die energietechnischen und energiewirtschaftlichen Notwendigkeiten zur Gewährleistung unserer Energieversorgung für jeden in dieser Materie halbwegs Sachkundigen in krasser Form deutlich. Ebenso, wie durch diese dort vorgetragenen Argumente, die Möglichkeit der fachlichen Einsicht in die Belange unserer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung für den Laien, die ja über 90 % der Zuhörerinnen und Zuhörer der Sendung ausmachen, eher verhindert als gefördert wird.