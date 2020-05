Mexikanische Pattsituation: Investoren von Wind und Solar sind wütend, da die mexikanische Regierung alle neuen Anlagen blockiert

stopthesethings

Die einzigen „unvermeidlichen“ Dinge beim „Übergang“ zu Wind und Sonne sind rasant ansteigende Strompreise und instabile Netze. In Bezug auf Letzteres hat die mexikanische Regierung Stellung bezogen, die Investoren für erneuerbare Energien in Schwierigkeiten gebracht hat.

Denken Sie beim Lesen daran, dass Bloomberg internationale Propaganda für Wind und Sonne macht und alles, was angeblich „erneuerbar“ ist. Und der Hinweis, wo die Loyalität von PV Tech [Lobby Vereinigung / Netzwerk Photovoltaik] liegt, liegt genau dort im Titel. Die feierliche Botschaft, die sie überbringen, ist jedoch völlig klar: Die mexikanische Regierung hat den Stecker für intermittierende Wind- und Sonnenenergie gezogen.

Das Konzept der mexikanischen Regierung hat seinen Grund: Wenn Sie nach einer zuverlässigen Stromversorgung suchen, ist es wenig sinnvoll, sich auf die „Unzuverlässigen“ zu verlassen.

Die Rechtfertigung für die Pattsituation ist, dass Mexiko – da es ebenfalls unter dem Coronavirus-leidet – mehr denn je zuverlässige und erschwingliche Energie benötigt.

Mexiko stellt neue Pläne für „Clean-Energy“ auf unbestimmte Zeit zurück und begründet das mit dem Virus

Bloomberg, Justin Villamil, 3. Mai 2020

Das mexikanische Centro Nacional de Control de Energia (Cenace), die das elektrische System überwacht, hat kritische Tests für neue Projekte im Bereich der sauberen Energie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, da sich die Nation mit der Überwindung des Coronavirus auseinandersetzt.

Präoperative Tests von intermittierenden Kraftwerken wurden zusammen mit anderen Maßnahmen zur Erhöhung der Zuverlässigkeit des nationalen elektrischen Systems ausgesetzt, sagte Cenace in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. Tests, die noch nicht gestartet wurden, werden ebenfalls ausgesetzt.

Die Agentur kündigte damit „Maßnahmen und Betriebsstrategien zur Stärkung der Zuverlässigkeit der Stromversorgung“ an.

Kritiker befürchten, dass die neuen Maßnahmen, bei denen ältere konventionelle Anlagen des mexikanischen staatlichen Energieversorgers Comision Federal de Electricidad (CFE) nicht erwähnt werden, den Erzeugern erneuerbarer Energien zu Gunsten ihres staatlichen Rivalen schaden werden. Anrufe an Cenace außerhalb des normalen Geschäftsbetriebs wurden nicht beantwortet.

„Dies steht nicht im Einklang mit der Sorgfalt, die man gegenüber Verbrauchern und Märkten haben sollte“, sagte Eduardo Perez Motta, ehemaliger Leiter der mexikanischen Kartellbehörde, in einem Interview. „Ein Unternehmen mit Marktmacht – das CFE – versucht wahrscheinlich, sich durch diese Maßnahmen selbst zu schützen.“

Produzenten sauberer Energie könnten vor den Regulierungsbehörden ein Argument vorbringen, da die neuen Richtlinien den Wettbewerb verdrängen, sagte Perez Motta. „Dies schafft enorme Unsicherheit für diese (EE) Betreiber, da jederzeit die Möglichkeit des „nicht Einspeisens“ von Wind- und Sonnenstroms besteht „, sagte er.

Die Spannungen zwischen der grünen Industrie und der Administration von Präsident Andres Manuel Lopez Obrador spitzten sich im Dezember zu, nachdem das Energieministerium beschlossen hatte, alte, von der Regierung geführte Anlagenkredite auslaufen zu lassen, die die Neuentwicklung vorantreiben sollten. Am Ende gewährte ein Richter eine vollständige Aussetzung der Regeländerung.

Bloomberg

Die Industrie plant rechtliche Schritte, da Mexiko erneuerbare Energien aus Stabilitätsgründen blockiert.

PV Tech, José Rojo Martín, 5. Mai 2020

Die Bühne ist jetzt bereit für einen weiteren Rechtsstreit zwischen der mexikanischen Regierung und dem Sektor der erneuerbaren Energien. Die Regierung will weitere grüne Projekte einzufrieren, um die Systemstabilität in der COVID-19-Ära zu unterstützen.

In den letzten Tagen hat der Strommarktbetreiber CENACE die Tests, die zum Anschalten erneuerbarer Anlagen erforderlich sind, landesweit blockiert. Die Maßnahme wurde am 3. Mai nach dem Übergang Mexikos in eine neue Sperrphase eingeleitet, um die jüngste Eskalation von Virusfällen einzudämmen.

Der neue Rahmen von CENACE – im Besitz des mexikanischen Staates – legt die Regeln für das Funktionieren des Strommarkts des Landes während der neuen Quarantänestufe COVID-19 fest. In dem Dokument werden erneuerbare Energien als Hindernis für die Systemstabilität herausgestellt.

„Die intermittierende Erzeugung aus Wind- und PV-Anlagen wirkt sich auf die Zuverlässigkeit des nationalen Stromnetzes aus und beeinträchtigt die Zuverlässigkeit, Qualität und Kontinuität der Stromversorgung“, heißt es in dem Dokument von CENACE und weiter, dass diese Technologien „nicht zur Systemregulierung oder zum Netzstabilität beitragen“.

Am Montag dieser Woche griff der mexikanische Wirtschaftsrat der CCE die Änderungen an und beschrieb sie als „keine solide technische Begründung und keine vollständig begründete rechtliche Grundlage“. Durch die Blockierung von Vorbetriebstests für Sonne und Wind hat CENACE seine Pflicht zur Systemeffizienz vernachlässigt, so die CCE.

Die CCE bezeichnete den Schritt von CENACE als Teil eines umfassenderen Fahrplans für die „Erlassung von Vorschriften“ durch die mexikanische Regierung und fügte hinzu: „Wie zuvor wird der Privatsektor die erforderlichen rechtlichen Maßnahmen ergreifen, um das Niveau und das Recht der Mexikaner auf eine gesunde Umwelt zu wahren.“

PV Tech

Die mexikanische Windlobby geht davon aus, dass Mexikaner ein „Recht auf eine gesunde Umwelt“ haben. Meinetwegen. Haben wir das nicht alle?

Aber das kommt von einer Gruppierung, die sich seit fast 20 Jahren rücksichtslos über mexikanische Landbewohner in der Landenge von Tehuantepec und anderswo hinweggesetzt hat.

Vor einigen Jahren berichteten wir über ein Beispiel, bei dem Dutzende von Acciona-Turbinen ein Leck hatten (siehe Bilder im Original oben und unten) und giftiges Öl über das Windparkgelände und die Nachbarn sprühten. Die Einheimischen waren wütend über die Verachtung des Windparkbetreibers für ihre Beschwerden: Mexican Meltdown: Tehuantepec Community Erupts Over Wind Turbines Leaking Toxic Oil (Einwohner von Tehuantepec protestieren gegen defekte Windkraftanlagen, aus denen giftiges Öl austritt)

Die Nachbarn zeichnen ein ziemlich klares Bild davon, wie die mexikanische Windindustrie ihr „Recht auf eine gesunde Umwelt“ unterstützte:

„Der Gestank war schrecklich, wie eine Art verbrannter Kraftstoff oder Ammoniak“, sagte eine von ihnen, die aus Sorge um Repressalien darum bat, nicht mit ihrem Nachnamen identifiziert zu werden. „Die Bäume glänzten vor Öl„.

Zweifellos sind die Mexikaner auf dem Land daran interessiert, dass die Windindustrie mehr Anstrengungen unternimmt, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern.

Während die Wind- und Solarindustrie bestrebt zu sein scheint, Mexikanern ihre eigene Version einer „gesunden Umwelt“ zu liefern, scheint die Regierung eher geneigt zu sein, die Lieferung von erschwinglichem Strom zu gewährleisten, wenn die Mexikaner ihn benötigen. Das klingt nach einer insgesamt gesünderen Umgebung, als [von Zeit zu Zeit] mit giftigem, öligem Schlamm besprüht zu werden.

