Über erwartbare Statistik von Tests und bestätigten Infektionen

Ich habe schon vor einiger Zeit gesagt, dass die Anzahl der bestätigten Fälle nichts wert ist, um die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen zu messen. Auch habe ich gesagt, dass die Anzahl der neuen Fälle davon abhängt, wie viele Tests durchgeführt werden – denn, wenn Sie die Tests verdoppeln, erhalten Sie doppelt so viele bestätigte Fälle.

Diese Position beruhte jedoch allein auf Logik. Ich hatte keine Daten, um diesen Gedanken zu unterstützen oder zu bestätigen.

Max Roser ist das Genie der Datenaufbereitung hinter der Website Our World In Data . Kürzlich hat er seinen Coronavirus-Testdatensatz fertiggestellt , der den Patchwork von Tests in verschiedenen Ländern abdeckt. Die Daten finden Sie hier.

Da ich selbst ein Murikaner bin, habe ich mir zuerst die täglichen neuen Tests in den USA im Vergleich zur Anzahl der täglich bestätigten Fälle in den USA angesehen. Ich muss gestehen, als ich es sah, habe ich gelacht …

Abbildung 1. Streudiagramm, täglich neue Tests im Vergleich zu täglich neuen Fällen, USA. Die gelb / schwarze Linie ist ein linearer Trend.

Wie ich bereits sagte, sind in den USA neue Fälle eine Funktion neuer Tests. Für alle hundert zusätzlichen Tests, die wir durchführen, finden wir weitere neunzehn bestätigte Fälle von Coronavirus.

Als ich weiter schaute, gab es natürlich andere Länder, die bei weitem nicht so linear waren wie die USA. Hier ist Australien zum Beispiel:

Abbildung 2. Streudiagramm, Australien – täglich neue Tests im Vergleich zu täglich neuen Fällen,. Die gelb / schwarze Linie ist ein linearer Trend.

Es gibt jedoch auch viele Länder, die genauso linear sind wie die USA.

Abbildung 3. Streudiagramm Türkei- täglich neue Tests im Vergleich zu täglich neuen Fällen. Die gelb / schwarze Linie ist ein linearer Trend.

Polen zeigt die gleiche Art von meist linearen Beziehungen.

Abbildung 4. Streudiagramm,Polen – täglich neue Tests im Vergleich zu täglich neuen Fällen. Die gelb / schwarze Linie ist ein linearer Trend.

Also … wie wäre es für die ganze Welt? Ich bin froh, dass Sie gefragt haben. Hier ist das Diagramm.

Abbildung 5. Streudiagramm, Weltweit – tägliche Gesamtzahl neuer Tests im Vergleich zu täglichen täglichen Neuerkrankungen. Einheiten sind Tausende von Tests und Tausende von Fällen. Gelbe / schwarze Linie ist der lineare Trend.

Schwarze „Striche“ zeigen die Unsicherheit (ein Sigma) der einzelnen Mittelwerte für die verschiedenen Tage.

Ein interessanter Punkt ist der Unterschied in der Entdeckungsrate neuer Fälle in verschiedenen Ländern. In den USA gibt es neunzehn neue bestätigte Fälle pro hundert neue Tests; Die Türkei ist 13/100; Polen ist 4/100; Australien ist 1/100; und weltweit gibt es elf neue Fälle pro hundert neue Tests.

Ich vermute, dass diese Variation direkt von mindestens ein paar Dingen abhängt – der zugrunde liegenden Anzahl von Fällen in einem bestimmten Land und der Untergruppe, die getestet wird.

In den USA beispielsweise fehlen uns noch die Tests [von „allen“ Menschen]. Daher sind die Tests Personen vorbehalten, die offensichtliche Symptome aufweisen. Infolgedessen wird erwartet, dass die US-Tests [die Symptome bestätigen und mehr neue Fälle als der globale Durchschnitt ergeben.]

Dies führt zu einer merkwürdigen Situation. Zusätzlich des Anstiegs von Bestätigungen nach dem Test von fast ausschlich Leuten mit Symptomen, kann die Anzahl Todesfälle in Bezug auf getestete Personen auch eine Funktion der Testknappheit sein. [Da Sie fast keine Personen ohne deutliche Symptome testen, wissen Sie nicht, wieviel tatsächlich angesteckt sind und nicht wie viel vielleicht schon immun sind.]

Fazit? Verwenden Sie keine bestätigten Fälle als Maß für die Ausbreitung des Virus – die Anzahl der Fälle hängt in der Tat von der Anzahl der Tests ab.

