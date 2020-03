Extinction Rebellion: Menschen seien eine Krankheit und Corona-SARS die Heilung

von AR Göhring Schon lange existieren Witze wie: Treffen sich zwei Planeten. Fragt der eine, „Wie geht’s?“ Sagt der andere, „schlecht, ich habe Homo sapiens“. Die seit den 50ern verbreitete „Gaia“-Theorie, die besagt, die Erde insgesamt sei ein Lebewesen, hat sich im Rahmen der grünen Ideologie tief im Zeitgeist verfestigt.

Demnach sei die Natur gut und wehrlos; und der Mensch, der „alte weiße Mann“, böse und mächtig. Das SARS2-Virus zeigt uns mehr als deutlich, daß es meist genau anders herum ist. Aber Klimaretter von EXTINCTION REBELLION nutzen auch diesen Fakt und shießen damit ein Eigentor. Michael Klein deckt auf

von Michael Klein, ScienceFiles

Falls es noch jemanden gibt, der nicht weiß, dass Extinction Rebellion ein Kult von übergeschnappten Hysterikern ist, die das wenige, was sie an Denkfähigkeit entwickelt hatten, im Zuge ihres Kreuzzugs gegen fossile Brennstoffe, Kapitalismus und die bösen CO 2 -Emittenten mutwillig zerstört haben, hier der neueste Beleg.

Übersetzung:

Die Erde heilt. Luft und Wasser werden sauber.

Corona ist die Heilung.

Menschen sind die Krankheit.

Wer im Stande ist, einen solchen Blödsinn von sich zu geben, von dem darf man mit Fug und Recht behaupten, dass er ein durchgeknallter hysterischer Spinner ist, der nicht weiß, was er sagt. Falls wir uns irren, gibt es eine einfache Möglichkeit, zu belegen, dass die Aussagen nicht der Auswurf eines durchgeknallten, hysterischen Spinners, sondern ernst gemeint ist.

Wenn alle Extinction-Rebellen ihre Existenz beenden, und damit zeigen, dass es ihnen Ernst darum ist, die Erde von der Krankheit “Mensch” zu befreien, dann ist die Behauptung, Menschen seien die Krankheit, ein Virus die Heilung, zwar immer noch strunzdumm, aber die Ernsthaftigkeit, mit der Dumme Dummes behaupten, wird von uns nicht mehr angezweifelt.

