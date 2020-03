Kamikaze Greenies – Extinction Rebellion Suicide Stunt

Gastaufsatz von Eric Worrall

Während die chinesische Coronavirus-Krise der Klimakampagne von Extinction Rebellion (XR) die Luft entzieht, deutet ein durchgesickertes internes Dokument darauf hin, dass die Organisation XR zunehmend verzweifelte Maßnahmen in Betracht zieht, um die öffentliche Aufmerksamkeit wiederzugewinnen.

JAMES DELINGPOLE

Aktivisten der Extinction Rebellion (XR), die in der öffentlichen Aufmerksamkeit zunehmend vom Coronavirus überholt werden, haben über neue und immer verzweifeltere Wege diskutiert, um Aufmerksamkeit für ihre nächst große öffentliche Aktion zu erregen.

Zu den angedachten Taktiken gehören: Selbstmord in der Öffentlichkeit begehen (möglicherweise auf dem nächsten Klimagipfel der Vereinten Nationen in Glasgow, im Laufe dieses Jahres); Hungerstreik bis zum Tod; Parlament grün streichen; Ampeln schwarz sprühen; Blockierung aller Bahnstationen, Flughäfen und Autobahnen in Großbritannien; und „Leute „zu Tode“ erschrecken“.

Dies sind einige der Maßnahmen, die in einem durchgesickerten XR-Diskussionspapier mit demTitel „Wichtige Ergänzungen zur Aktionsstrategie“ vorgeschlagen wurden. Sie werden in einer Liste [weiter unten] unter der Überschrift angezeigt.

SUMMARY NOTES FROM EXPLORATION SESSIONS TOP IDEAS FROM THE SESSIONS: („Top-Ideen aus den Sitzungen“ ) Self sacrifice Opfertod ; Selbstmord [kommt als Idee mehrfach vor]

FEAR OF HELL, hell on earth, fire, floods, children & vulnerable people on the frontline Angst vor der Hölle, Hölle auf Erden, Feuer, Überschwemmungen, Kinder und ungeschützte Menschen an vorderster Front [bringen!]

1 person → Suicide,

Die radikalen Ideen scheinen eine Antwort auf Bedenken innerhalb von XR zu sein, dass die Öffentlichkeit inzwischen leicht gelangweilt oder sogar irritiert von ihren Possen ist.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich ein XR-Mitglied freiwillig zum Selbstmord oder zum Hungerstreik gemeldet hat, um den Planeten zu retten. Und das Dokument räumt ein, dass gegen „Hochopferaktionen“ bis jetzt ein Veto eingelegt wurde, wegen „starken Widerstands aus der Bewegung“.

Lesen Sie mehr auf: https://www.breitbart.com/europe/2020/03/15/kamikaze-greenies-extinction-rebellion-plots-suicide-stunt/

Hoffen wir, dass Extinction Rebellion diese Idee in die Rundablage wirft, in den sie gehört und Sie nicht versuchen, jemanden zu identifizieren und sein Vertrauen zu erschleichen, der geistig so daneben ist, um tatsächlich etwas so Schreckliches durchzuführen.

https://wattsupwiththat.com/2020/03/15/extinction-rebellion-considering-public-suicide-events-to-raise-climate-change-awareness/

Aufmacherbild und Genehmigung: Willkommen in Jonestown. Von Jonestown Institute, Namensnennung, Link

Wem der Name des Ortes Jonestown nichts sagt, bitte hier nachschauen:

https://www.geo.de/magazine/geo-kompakt/7041-rtkl-glaube-und-religion-sekten-jonestown-massaker-1978

Übersetzt durch Andreas Demmig