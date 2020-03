Wie Klimadaten in den USA manipuliert werden – Erwärmung statt Abkühlung?

von AR Göhring Tony Heller von realclimatescience.com wurde häufig gefragt, wie und warum die NOAA* die US-Temperaturdaten ändert, um die Abkühlung in Erwärmung umzuwandeln. In diesem Video zeigt Heller, was sie tun und warum es nichts mit dem zu tun hat, was sie behaupten.

https://realclimatescience.com/

Die * „National Oceanic and Atmospheric Administration“ NOAA ist die Wetter- und Ozeanografie­behörde der Vereinigten Staaten. Sie wurde am 3. Oktober 1970 als eine Einrichtung des Handelsministeriums gegründet, um die nationalen Ozean- und Atmosphärendienste zu koordinieren. Ihr Sitz ist die Bundeshauptstadt Washington.

Heller zeigt, wie die Klimatologen in den USA mit Hilfe des „Beobachtungszeitraum-Fehlers“ eine Abkühlung der USA nach 1960 in eine Erwärmung ummünzen, um das klimapoltische CO 2 -Narrativ zu unterstützen.