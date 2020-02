… sage Dr. Anton Hofreiter auf einer Wahlveranstaltung seiner GRÜNEN [1].

Helmut Kuntz

Heutzutage gilt schon andauerndes Wiederholen einer falschen Behauptung als deren Belegung. Herr Anton Hofreiter hat durch seine Promotion die Bestätigung zur Befähigung wissenschaftlichen Arbeitens. Allerdings wohl nicht solchen, in denen bereits so schwierige Formeln wie ein Dreisatz zur Belegung erforderlich wird. Denn in seiner Dissertation sind die höchste Stufe an Mathematik Terme der „mathematischen Höhe“ wie „A=12“.

Nur so kann wohl erklärt werden, dass sich Herr Hofreiter auf ein Podium stellt und seine in der Überschrift zitierte Aussage im Brustton der Überzeugung vorträgt.