Naomi Seibt wehrt sich gegen die Betrüger von Correctiv und Frontal 21

von EIKE Redaktion am 4.2.20 brachte die ZDF Sendung Frontal 21 eine „Undercover“ Story über das Heartland Insitute, EIKE und die „Anti-Greta“, die deutsche Studentin Naomi Seibt. Geliefert wurde diese dünne Geschichte von correctiv . Man lügt und betrügt, nicht nur um zur Reportage zu gelangen, sondern schon in der Anmoderation..

Klick, um dies einem Freund per E-Mail zu senden (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zitat aus der Anmoderation des ZDF Frontal 21 Beitrages

Vorgetragen von Ilka Brecht Ihres Zeichens Redaktionsleiterin von Frontal 21

Wer kennt sie nicht? Greta Thunberg, Klimaktivistin. Eine Heldin für diejenigen, die den menschengemachten Klimawandel anprangern und zugleich eine Hassfigur bei denen, die ihn leugnen. In der Szene der Gegner wird ihr vor allem unterstellt, sie sei gesteuert und bezahlt von anderen im Hintergrund. Was aber, wenn die Lobbyisten der Klimawandel-Leugner genau das tun, was sie Greta Thunberg vorwerfen? Wenn sie Influencer aufbauen und heimlich finanzieren, damit die ihre Botschaften verbreiten? Frontal 21 hat gemeinsam mit CORRECTIV in der Szene recherchiert. Herausgekommen ist ein Lehrstück. Ein Lehrstück darüber, wie Meinung gemacht – und manchmal auch gekauft wird.