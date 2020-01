Meinungsterror: Springer-Verlag stoppt klimaskeptisches Buch

Heute kam z.B. diese Mail herein.

Also suchte ich den Autor Rex Fleming im Netz, finde ihn tatsächlich und seine email-Adresse und schrieb ihn an und bat um eine Kopie auf CD o.ä. . Nach 6 h bekomme ich die Antwort und die hat es in sich: siehe unten:



Die Antwort von Dr. Fleming war, daß der Springer -Verlag die Auslieferung stoppte und nachträglich ein drittes peer review-Verfahren forderte. Als Grund wurde vom Autor genannt: „However, the radical left and /or the German government had apparently trying to stop the book“! (Ob das PIK dahinter steckt, weiß ich nicht, aber ich würde es ihnen schon zutrauen, es gibt schon Hinweise auf solche Verfahren. )



Der Inhalt des Buches beweist übrigens, daß das CO2 nicht für den Klimawandel verantwortlich ist und das darf offensichtlich nicht laut werden, zumindest nicht in Deutschland..



Daraufhin beendete der Autor die Zusammenarbeit mit Springer und publiziert das Buch woanders. Hoffentlich bald.





Betroffene Grüße



Prof. XYZ