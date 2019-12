Global Warming Policy Forum

Es gibt keinen Heuchler, der an grüne Heuchler heranreicht – oder?

Immer wenn Sie an einen Klima-Zeloten geraten, der Ihnen vom bevorstehenden Klima-Untergang schwafelt und die Notwendigkeit für „uns“, vegan zu werden, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man es mit jemandem zu tun hat, dessen Kohlenstoff-Emissionen einige Entwicklungsländer beschämen wird und dessen Diät einen Vegetarier schaudern lässt.

Im vorigen Jahr war die Fähigkeit unserer Klima-bewussten Freunde, von Skipisten zum Protestmarsch und von der Business-Class-Lounge auf die Barrikaden zu steigen, eine endlose Quelle der Unterhaltung. Erinnert sich noch jemand an Zoe Jones von Extinction Rebellion? Sie kehrte von Ferienreisen nach Uganda, Neuseeland und den Alpen zurück, um eine Hauptverkehrsstraße zu blockieren, womit sie infamerweise Manchen daran hinderte, ins Krankenhaus zu kommen. „Wir tun genau das Richtige!“ skandierte sie.

Ein anderer heißer Anwärter war ein weiterer Unterstützer von Extinction Rebellion namens Professor Jem Bendell von der University of Cumbria, welcher regelmäßig nach Bali reist und Gastprofessor an Institutionen in Australien, Spanien, Kenia und der Schweiz ist.

Tatsächlich ist die Heuchelei der Umweltbewegung inzwischen so allumfassend, dass sie anfängt, sich aus der Domäne ,amüsante Anekdoten‘ zu entfernen und zur Domäne ,wissenschaftlicher Konsens‚ zu wechseln.

Wir hier beim Global Warming Policy Forum wollen wir nicht, dass dieser Vorgang in dieser Größenordnung unbemerkt bleibt. Damit im Hinterkopf loben wir einen jährlich zu vergebenden Preis aus, um diejenige Person zu finden, welche am schamlosesten Wasser predigt und Wein trinkt; die Person, welche die Nerven hat, noch aus der grünen Masse herauszuragen.

Unsere Studie zur Auslobung des Preises steht hier. Aber Beeilung, Einsendeschluss ist bereits am 13. Dezember*!

[*Dieses Datum ist bereits verstrichen. Aber Ende des nächsten jahres wird ja wieder entschieden. Außerdem geht es viel eher um die Sache selbst als darum, den preis zu gewinnen. Anm. d. Übers.]

Link: https://www.thegwpf.com/nominations-open-in-our-green-hypocrite-of-the-year-competition/

Übersetzt von Chris Frey EIKE